ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ рассказало об успешной операции в Черном море. Фото: из архива КП

Российские войска уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера, которые принадлежали Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что успешную операцию провели военные Черноморского флота. Вражеская техника была ликвидирована в юго-западной части полуострова.

KP.RU прежде писал, что недавно российские бойцы с помощью авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) поразили пункт армии Украины. Он находился в районе Маяков в ДНР.

Также недавно стало известно, что армии России удалось взять под собственный контроль еще одну территорию в зоне спецоперации. На сей раз они освободили населенный пункт Кутузовка, который расположен в Донецкой Народной Республике. Миссию выполнили солдаты из Центральной группировки.