ВС РФ за сутки поразили военный аэродром, объекты ТЭК и нефтепереработки Украины Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

В министерстве уточнили, что поражены были также склады горючего, используемые Вооруженными силами Украины, логистические центры, мастерская по производству и сборке дальнобойных беспилотников, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары были нанесены по целям в 147 районах.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны также сообщили о том, что ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.