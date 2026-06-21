Ушаков: Одна сторона не смогла выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам Ушакова, на встрече в Анкоридже были согласованы определенные понимания. Они предполагали, что каждая сторона должна пройти свою часть пути.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — сказал помощник президента.

До этого Ушаков воздержался от прогнозов о том, может ли саммит G7 повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по договоренностям в Анкоридже.

Ранее Ушаков говорил, что Москва будет следить за развитием ситуации вокруг саммита G7 и позиции Трампа. Тогда помощник президента РФ не стал оценивать, смогут ли участники встречи повлиять на подход американского лидера. Он также напоминал, что Трамп должен провести на полях саммита ряд встреч, в том числе с Владимиром Зеленским.