Ушаков: РФ не ждёт выполнения соглашений по Анкориджу, главная цель — победа Фото: REUTERS.

Россия не возлагает надежд на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Вместо этого Москва фокусируется на достижении победы и реализации собственных стратегических задач. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что российская позиция остаётся неизменной и строго соответствует ранее озвученным принципам.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договорённостей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал он в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, Москва последовательно придерживается своей основополагающей линии по данному конфликту. Все заявления и ранее взятые обязательства, включая пункты переговоров в Анкоридже, базируются именно на этом подходе.

Как писал сайт KP.RU, помощник президента также обратил внимание на односторонний характер текущей ситуации. Ушаков отметил, что Россия выполняет договорённости, оппоненты — нет.