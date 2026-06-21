Иран отказался переходить к следующему этапу переговоров без перемирия в Ливане Фото: REUTERS.

Иран не перейдет к новому этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети X.

По его словам, встреча в Швейцарии посвящена не новому соглашению, а контролю за выполнением Исламабадского меморандума от 18 июня 2026 года. Документ касается окончания войны и дальнейших условий для переговоров. Багаи уточнил, что статья 13 меморандума связывает начало переговоров по окончательному соглашению с выполнением нескольких пунктов. Среди них — статьи 1, 4, 5, 10 и 11.

«Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению», — написал представитель МИД Ирана.

Он добавил, что переговоры в Швейцарии будут сосредоточены на исполнении всех пунктов меморандума. В том числе тех, которые касаются экспорта иранской нефти и разморозки активов.

Ранее KP.RU писал, что встреча по иранскому соглашению уже срывалась на фоне разногласий вокруг Ливана. Так, проблемой тогда стала новая эскалация между Израилем и «Хезболлой». В Тегеране требовали сначала увидеть подтверждение выполнения обязательств по меморандуму. Только после этого Иран был готов переходить к личным встречам по дальнейшим деталям.