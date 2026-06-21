МИД Украины пригрозил Польше зеркальными мерами на фоне обострения отношений Фото: REUTERS.

Отношения между Киевом и Варшавой достигли критической точки. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига открыто заявил, что украинская сторона будет предпринимать «зеркальные шаги» в ответ на любые недружественные действия со стороны Польши.

«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий «выступил разрушителем тех положительных наработок», которые ранее были достигнуты в отношениях между Киевом и Варшавой.

Поводом для таких речей стало решение польского президента лишить главу киевского режима Владимира Зеленского польской государственной награды из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА*.

Этот шаг спровоцировал мгновенную реакцию в Киеве. Ряд высокопоставленных украинских чиновников демонстративно отказались от польских регалий.

Аналитики заявили, что «война наград» вывела кризис в отношениях Киева и Варшавы на новый опасный уровень. Бывший польский президент Бронислав Коморовский осудил руководство обеих стран, заявив, что Навроцкий и Зеленский нанесли колоссальный ущерб двусторонним отношениям, реанимировав старые исторические обиды.

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