Бойцы ВС России за сутки очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

В Красном Лимане работает Западная группировка войск России Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы за последние сутки смогли очистить 53 здания от украинских боевиков в Красном Лимане. На этом направлении уже уничтожено более 30 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

За операцию отвечали солдаты из Западной группировки. В их зону ответственности входит вся северо-западная часть города.

«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания», - указано в сводке ведомства.

Ранее стало известно, что российским солдатам удалось освободить очередную территорию в ДНР. Бойцы ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Юрковка в регионе.