Мосбиржа: граждане РФ стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро

Российские инвесторы стали в 2,3 раза чаще вкладываться в драгоценные металлы. Об этом РИА Новости рассказала директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

По ее словам, на Мосбирже растет число активных физлиц, которые покупают такие инструменты рынка. С начала 2025 года доля вложений граждан в драгметаллы среди инвестиций во все инструменты рынков биржи увеличилась в 2,3 раза.

«Мы наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи», — сообщила Кострюкова.

Главным металлом для частных инвесторов остается золото. На него приходится 76% всех вложений физлиц в драгметаллы на Московской бирже. Еще 22% занимают инвестиции в серебро.

Кострюкова добавила, что биржа развивает не только розничное направление. В 2026 году для участников запустили внебиржевой режим с сервисом анонимного запроса котировок. В мае в этом формате прошли первые сделки с золотом с крупнейшими золотодобытчиками.

Также Мосбиржа запустила фиксинги на серебро, платину и палладий. Они отражают цены драгметаллов, сформированные в ходе биржевых торгов в фиксированный момент времени.

Ранее KP.RU писал, что драгоценные металлы стали одним из заметных инструментов для сбережений. Если раньше основной интерес приходился на золото, то затем инвесторы начали активнее смотреть на серебро, платину и палладий. При этом эксперты напоминали, что такие вложения лучше рассматривать не как быстрый заработок, а как способ диверсифицировать накопления.