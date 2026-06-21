Глава МИД Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше. По его словам, Киев фиксирует многочисленные случаи нападений на украинцев, а также факты унижения и буллинга украинских детей.

«Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Я как министр получаю информацию о фактах, а их много в разных регионах Польши: нападения на украинцев, их унижения, буллинг детей», — сказал Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.

Как писал сайт KP.RU, глава внешнеполитического ведомства также заявил о намерении Киева предпринимать «зеркальные шаги» в ответ на любые недружественные действия со стороны Варшавы.

Такие речи звучат после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского польской государственной награды из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА*.

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