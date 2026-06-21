Сделали это в память о жертвах: на самолете делегации Ирана заметили надпись «Минаб 168»

Делегация Ирана прибыла на переговоры с США на самолете с надписью «Минаб 168» Фото: REUTERS.

Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с США на самолете с надписью «Минаб 168». Об этом информирует агентство IRIB.

Соответствующая надпись расположена на фюзеляже воздушного судна. Стоит отметить, что цифра 168 означает количество жертв, которые погибли при ударе американской армии в Минабе. Ужасная трагедия случилась 28 февраля 2026 года. В тот страшный день была атакована школа для девочек. Помимо учениц, скончались и преподаватели учреждения.

«Иранская переговорная делегация, взявшая название "Минаб 168", отправилась в Цюрих», - указано в материале агентства.

Напомним, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Швейцарии должны пройти 21 июня. Как отметили в иранском МИД, беседы займут всего один день. На мероприятии будут присутствовать делегации из Катара и Пакистана. Они выступят на переговорах в качестве посредников.