Кац: Израиль оставляет за собой свободу действий для устранения угроз в Ливане Фото: REUTERS.

Израиль оставляет за собой свободу действий для устранения угроз в Ливане. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, комментируя приказ о приостановке огня, передает портал Ynet.

По его словам, израильские военные продолжают удерживать позиции в Южном Ливане. Кац подчеркнул, что объявленное перемирие не ограничивает действия армии в этом районе.

«Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля в Ливане относительно их действий по устранению угроз», — заявил министр.

Он добавил, что Армия обороны Израиля остается на всех позициях в зоне безопасности на юге Ливана. По словам Каца, эта зона защищает северные населенные пункты страны. Отдельно глава минобороны подчеркнул, что Израиль не намерен уходить с позиций.

Тем временем представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. По его словам, встреча в Швейцарии посвящена контролю за исполнением Исламабадского меморандума, а не новому соглашению. Багаи подчеркнул, что переход к финальным переговорам невозможен без выполнения пункта об окончании войны на всех направлениях.