Открытие Ормузского пролива снова стоит под угрозой: Иран выставил новое условие

Tasnim: Иран не откроет Ормузский пролив, пока не установят мир в Ливане Фото: REUTERS.

Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока не установят мир в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, Тегеран считает недостаточным только снятие морской блокады. Для возобновления доступа к Ормузу также необходимы разморозка зарубежных активов Ирана и прекращение боевых действий на всех направлениях.

Источник Tasnim отметил, что среди ключевых требований остаются полная отмена блокады и выдача разрешений на продажу иранской нефти. Собеседник подчеркнул, что открытие морского пути возможно лишь при комплексном выполнении этих условий.

Ранее стало известно, что иранская делегация уже прибыла на место переговоров с США. Они пройдут в Швейцарии 21 июня. По данным IRIB, делегация от Тегерана прилетела на самолете с надписью «Минаб 168». Иранские власти сделали это в память о жертвах удара американских сил по школе для девочек в Минабе, где умерли 168 учениц.