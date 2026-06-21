Житель Ленинградской области выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета

Стрелявшего в лицо подростка задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лицо из сигнального пистолета во время ссоры с шумной компанией. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 20 июня на улице Кировской, 46. В полицию Кировского района обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный выстрелил в ее 17-летнего сына возле дома в садоводстве «Кировец».

Подростка доставили в больницу с ожогом и непроникающим ранением щеки. Ему оказали первую помощь и отпустили лечиться домой.

По указанному адресу выехал наряд полиции и задержал 62-летнего местного жителя.

«В результате выезда нарядом патрульно-постовой службы полиции по вышеуказанному адресу задержан неработающий 62-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией молодых людей из-за шума, после чего он выстрелил в своих обидчиков, попав в лицо одного из подростков», - уточнили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело, мужчину обвиняют в хулиганстве.

KP.RU ранее сообщал, что в Петербурге неизвестный открыл огонь по 11-летнему мальчику, который играл на улице на саксофоне. Для того, чтобы «наказать» музыканта за шум, мужчина взял пневматическое оружие и выстрелил в школьника из окна своей квартиры. Ребенка сразу же отправили в больницу. Позже выяснилось, что преступником был артист Мариинского театра.