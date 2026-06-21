Жена Владимира Спивакова рассказала о самочувствии режиссера: остается в больнице

Дирижер Спиваков остается в обычной палате московской больницы. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Известный российский дирижер и народный артист СССР Владимир Спиваков продолжает проходить лечение в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как нормальное. Об этом сообщила ТАСС его супруга Сати Спивакова.

По словам женщины, серьезных поводов для беспокойства нет. Музыкант сейчас находится под наблюдением врачей. Речь не идет о реанимации или экстренных мерах. Спивакова уточнила, что артист размещен в обычной палате.

«Все хорошо, он находится в обычной палате», - сказала собеседница агентства.

Других подробностей о сроках лечения она не привела.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт вечером 19 июня. В настоящий момент врачи не подтвердили диагноз, однако оставили дирижера на лечение в больнице. Митрополит Иларион, узнав о новости, призвал всех неравнодушных граждан молиться о его здоровье.