МИД Пакистана: Иран согласился не взимать пошлины в Ормузе в течение 60 дней

Глава МИД Пакистана заявил, что корабли могут не волноваться насчет доступности Ормуза. Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

Иран не собирается в течение ближайших двух месяцев вводить транзитные пошлины для кораблей, проходящих через Ормузский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Как отметил дипломат, Тегеран решил смягчить свою политику в ситуации с морским путем. Поэтому владельцы кораблей могут не волноваться насчет доступности Ормуза.

«В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборы», - сказал министр.

Однако совсем недавно агентство Tasnim утверждало, что иранские власти не хотят так просто открывать Ормузский пролив для судоходства. Тегеран требует установить прочный мир в Ливане перед тем, как давать доступ к маршруту. Кроме того, чиновники просят разблокировать зарубежные активы исламского государства.