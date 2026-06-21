Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Екатерина Волкова госпитализирована. Она не раскрывает деталей своего состояния, что вызывает беспокойство у поклонников. О случившемся сообщает Волкова у себя в социальных сетях.

«Меня экстренно госпитализировали. Как только станет лучше, обязательно вернусь к вам. Берегите себя», - написала актриса.

Отметим, что у актрисы действительно есть причины для беспокойства. Например, у Волковой в последние годы натянутые отношения с матерью и старшей дочерью. Однако что конкретно стало причиной госпитализации - пока остается загадкой.

Ранее KP.RU сообщил, что Волкова дала большое интервью «Комсомольской правде», в котором рассказала многое о своем детстве, работе, проблемах и увлечениях. Например, актриса поделилась ностальгией по безмятежной юности в Тольятти и мнением об ориентирах современных женщин.