Умер Розибой Сатторов, старейший ветеран Великой Отечественной в Узбекистане

Розибой Сатторов умер в возрасте 116 лет Фото: социальные сети.

Старейший ветеран Великой Отечественной войны, который жил в Узбекистане, Розибой Сатторов умер на 117-м году жизни. Об этом сообщила газета «Народное слово» со ссылкой на администрацию Кашкадарьинской области.

По данным издания, из Кашкадарьинской области на фронт в годы войны отправились более 47 тысяч жителей. Домой после боевых действий вернулись примерно 22 тысячи человек. Остальные погибли, пропали без вести или не смогли вернуться по другим причинам.

Архивные сведения показывают, что всего из Узбекистана, где тогда проживали около 6,8 млн человек, на войну ушли почти 2 миллиона жителей. Около 540 тысяч из них погибли в боях, еще 158 тысяч числятся пропавшими без вести. Также известно, что свыше 50 тысяч уроженцев республики умерли в концлагерях. Более 60 тысяч фронтовиков вернулись домой с инвалидностью.

При этом Узбекистан в годы войны был важной тыловой базой. Республика отправляла на фронт технику, оружие, одежду и продовольствие.

Ранее стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Хочуева. Он ушел из жизни 9 июня в возрасте 102 лет. Мужчина участвовал в сражениях во время Курской битвы, а также на Карельском фронте.