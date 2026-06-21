Ангельская «крыша» Трампа: как президент США приплел религию к заработку на Ормузском проливе

Трамп заявил, что США могли бы стать «ангелом-хранителем» Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп перешел к открытому грабежу и вымогательству, заявив, что США могли бы «забрать контроль над Ормузским проливом» и сами получать пошлины за проход судов. Но по какой-то причине Трамп еще и приплел к этому религию, так как сказал, что Соединенные Штаты могли бы стать «ангелом-хранителем» пролива. За 20% нефти, конечно.

Помимо прочего, Трамп в очередной раз выступил с угрозами в адрес Ирана, хотя тот сделал все необходимое в соответствии с мирным соглашением, и закрыл Ормузский пролив из-за агрессии Израиля.

«Любая попытка закрыть Ормузский пролив приведёт к ликвидации иранского государства», - заявил Трамп.

Развивая эту мысль, он как раз и начал фантазировать на тему того, как американцы сами будут распоряжаться главной нефтяной артерией в международной экономике.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль прямым текстом отказался следовать мирному соглашению Ирана и США и продолжил жесточайшие удары по Ливану.