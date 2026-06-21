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НовостиВ мире21 июня 2026 14:24

Появились новости о борьбе британского телеведущего Кларксона с раком

Британский телеведущий Кларксон смог выйти в ремиссию в борьбе с раком
Арина СЕРОВА
Британский телеведущий Кларксон смог выйти в ремиссию в борьбе с раком. Фото: © Dennis Van Tine/Global Look Press

Британский телеведущий Кларксон смог выйти в ремиссию в борьбе с раком. Фото: © Dennis Van Tine/Global Look Press

Британский телеведущий Джереми Кларксона смог выйти в ремиссию после тяжелой борьбы с раком простаты. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times.

По данным издания, 66-летний Кларксон уже вернулся к профессиональной деятельности. Сейчас он работает над шестым сезоном проекта «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), который выходит с 2021 года. Передача рассказывает о жизни телеведущего на собственной ферме и его попытках заниматься сельским хозяйством. Несмотря на перенесенное заболевание, Кларксон продолжил участие в съемках нового сезона шоу.

Напомним, что на этой неделе Джереми Кларксон сам раскрыл страшную правду о своем самочувствии. Оказалось, что в мае 2025 года ему диагностировали агрессивную форму рака простаты. Эту новость он рассказал свои коллегам во время съемок новых эпизодов шоу «Ферма Кларксона».