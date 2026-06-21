Ракеты летят из Израиля - Трамп угрожает Ирану: мирное соглашение по Ближнему Востоку может не продержаться и нескольких дней

Трамп пригрозил Ирану возобновлением конфликта из-за атак Израиля на Ливан Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что Израиль продолжил наносить удары по Ливану в обход объявленного на Ближнем Востоке перемирия. Правда, сделал он это странным образом - пригрозив Ирану. Трамп заявил, что если Иран не выведет силы Хезболлах из Ливана, то США нанесут по нему мощные удары.

«Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом никаких претензий в адрес Израиля у Трампа нет.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль прямым текстом заявил, что мирный договор для него ничего не значит, и он продолжит наземную операцию и нанесение ракетных ударов по Ливану.