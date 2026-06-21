Володин заявил, что позиция Польши в отношениях с Украиной очень противоречива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Властям Польши пора бы уже определиться, защищают ли они историческую правду или же продолжают поддерживать нацистов киевского режима. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ.

По его словам, постоянные заявления Варшавы о том, что они будут чтить историю Второй мировой войны, очень противоречивы. Ведь одновременно с этим польское правительство делает всяческие поблажки политикам Украины, которые показывают свою нацистку сущность.

«Польше надо определиться, с кем она. Со своим народом защищает память павших или с преступным неонацистским режимом киевской хунты», - заявил глава Госдумы.

Ранее Володин призвал западные страны обсудить с Владимиром Зеленским неонацизм на Украине. Политик считает, что данная тема всегда должна подниматься на встречах еврочиновников, поскольку они же это движение создали.