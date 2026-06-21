Трамп может привлечь к конфликту в Ливане еще одну страну: подробности

Fox News: Трамп близок к идее привлечь Сирию к боям против «Хезболлах» в Ливане. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Американский глава Дональд Трамп рассматривает возможность задействовать сирийские силы для боев против движения «Хезболлах» на территории Ливана, поскольку недоволен Израилем. Об этом заявил журналист Fox News Трей Ингст по итогам интервью с Трампом.

По словам корреспондента, Трамп рассказал ему, что разочарован неспособностью ЦАХАЛа окончательно справиться с «Хезболлах». Президент США считает, что израильская армия действует слишком агрессивно, разрушая все на своем пути. И этот подход явно не поможет урегулированию ситуации.

Поэтому сейчас Трамп рассматривает идею привлечь новую сторону. А точнее военных из Сирии. Политик вполне может предоставить полномочия президенту страны Ахмеду аш-Шараа для действий на юге Ливана.

«Трамп считает, что он (аш-Шараа - прим. ред.) сможет разобраться с "Хезболлах" более точечно, не снося здания, а проводя боевые действия на земле», - сообщил Ингст.

Ранее KP.RU писал, что Иран предъявил США новые условия по разблокировке Ормузского пролива. Тегеран не откроет морской путь, пока в Ливане не наступит мир.