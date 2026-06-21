Грузия экспортировала в Россию больше 22 тысяч тонн яблок с августа 2025 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За период с 1 августа 2025 года по 31 мая 2026 года Грузия отправила на экспорт 23,6 тыс. тонн яблок, из которых 22,2 тыс. тонн были отправлены в Россию. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия» со ссылкой на Министерство окружающей среды и сельского хозяйства.

Экспорт яблок из Грузии вырос на 30% по объему и на 53% по стоимости, достигнув 17,4 млн долларов. Средняя экспортная цена за кг составила 0,74 доллара, что на 17% выше, чем в 2025 году.

Основные рынки сбыта: РФ (9 120 тонн), Турция (1 037 тонн), Беларусь (320 тонн), Армения (127 тонн) и другие страны (64 тонны). Рост экспорта связан с улучшением урожая.

Яблоки - одна из главных статей сельскохозяйственного экспорта Грузии. Сбор урожая начинается в сентябре. В 2025 году действовала программа субсидирования переработки некондиционных яблок.

Ранее KP.RU сообщил, что Армения, если откажется от торговли одними продуктами с Россией, потеряет разом не менее 2% ВВП.