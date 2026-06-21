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НовостиПолитика21 июня 2026 15:15

Армия РФ «Геранями» уничтожила склад топлива ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России рассказало об уничтожении нового военного объекта ВСУ
Арина СЕРОВА
Минобороны России рассказало об уничтожении нового военного объекта ВСУ

Минобороны России рассказало об уничтожении нового военного объекта ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия с помощью дронов «Герань» уничтожила склад топлива Вооруженных сил Украины, который находился в Днепропетровской области. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве пояснили, что данный объект снабжал украинские формирования топливом на днепропетровском направлении. Поэтому цель была оперативно уничтожена.

Ранее Минобороны информировало, что российские военные поразили боевой десантный катер ВСУ шведского производства в зоне проведения спецоперации. Вражескую технику ликвидировали с помощью авиации.