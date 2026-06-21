Армия РФ «Геранями» уничтожила склад топлива ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России рассказало об уничтожении нового военного объекта ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия с помощью дронов «Герань» уничтожила склад топлива Вооруженных сил Украины, который находился в Днепропетровской области. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве пояснили, что данный объект снабжал украинские формирования топливом на днепропетровском направлении. Поэтому цель была оперативно уничтожена.

Ранее Минобороны информировало, что российские военные поразили боевой десантный катер ВСУ шведского производства в зоне проведения спецоперации. Вражескую технику ликвидировали с помощью авиации.