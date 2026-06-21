Трамп заявил, что Стармер скоро уйдет в отставку из-за своей провальной политики

Трамп отметил, что Стармер не смог решить проблемы с иммиграцией и энергетикой в Британии Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп уверен, что в скором времени премьер-министр Британии Кир Стармер уйдет в отставку из-за своей слабой политики. Мнение на эту тему политик выразил в социальной сети Truth Social.

Президент США пояснил, что британский чиновник допустил грубейшие ошибки сразу в двух вопросах: иммиграции и энергетической отрасли. По его мнению, это очень важные направления в политике. Однако Стармер не смог решить эти проблемы в своем государстве. Отсюда он сделал выводы, что в ближайшем будущем премьер покинет свой пост.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он крупно провалился», - написал в посте глава Белого дома.

Ранее о плохой работе Стармера высказывался и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он неоднократно призывал Лондон уволить наконец британского политика, поскольку тот не справляется со своими задачами. Дмитриев в шутку заявил, что достаточно будет убедить Стармера, что его отставка спасет западную цивилизацию, и тот сразу же уйдет.