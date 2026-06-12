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НовостиПолитика12 июня 2026 12:02

«Пришельцы работают медленно, но верно»: Дмитриев оценил процесс отставки Стармера

Дмитриев пошутил об инопланетянах, настаивая на отставке премьера Британии
Мария СПИРИДОНОВА
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что инопланетяне «медленно, но верно» работают для обеспечения отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Так он прокомментировал публикацию газеты The Telegraph, в которой лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок утверждает, что вооруженные силы королевства потеряли доверие к премьеру, и его время истекло.

Недавно Дмитриев уже призывал инопланетян помочь убедить Стармера уйти в отставку. Глава РФПИ уточнил, что похищать или зомбировать британского премьера не требуется — достаточно убедить его в том, что отставка спасет западную цивилизацию.

Как писал KP.RU, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что британский премьер Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, теряющие поддержку населения, «берут уроки» удержания власти через конфликт с Россией у Владимира Зеленского. По словам политика, это «союз лузеров, хромых уток», чьи рейтинги «ниже плинтуса».