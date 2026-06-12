Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что инопланетяне «медленно, но верно» работают для обеспечения отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Так он прокомментировал публикацию газеты The Telegraph, в которой лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок утверждает, что вооруженные силы королевства потеряли доверие к премьеру, и его время истекло.

Недавно Дмитриев уже призывал инопланетян помочь убедить Стармера уйти в отставку. Глава РФПИ уточнил, что похищать или зомбировать британского премьера не требуется — достаточно убедить его в том, что отставка спасет западную цивилизацию.

Как писал KP.RU, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что британский премьер Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, теряющие поддержку населения, «берут уроки» удержания власти через конфликт с Россией у Владимира Зеленского. По словам политика, это «союз лузеров, хромых уток», чьи рейтинги «ниже плинтуса».