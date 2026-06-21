Премьер Эстонии Михал заявил, что ЕС не место в переговорах по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Неожиданное мнение прозвучало со стороны руководства Эстонии. Премьер-министр Кристен Михал выступил с утверждением, что Евросоюз не должен участвовать в переговорах между Россией и Украиной. Дескать, это ограничило бы возможности поставлять киевскому режиму оружие.

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине», - написал эстонский премьер в соцсетях.

Также Михал утверждает, что переговоры по урегулированию украинского кризиса потребуют «стратегического терпения». Мол, чтобы добиться удовлетворительных результатов - придется долго и кропотливо работать (что позволит поставить киевской хунте еще больше оружия). Но Михал уверен, что спешка приведет к плохому результату.

Ранее KP.RU сообщил, что Эстония тем временем продолжает бороться со всем русским внутри себя. Например - запретила дубляж фильмов на русский язык.