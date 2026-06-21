«Почему губернатор не зовет меня на помощь?»: Трамп хочет стать борцом с преступностью

Трамп заявил, что намерен разобраться с преступностью в Чикаго Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о резком росте числа убийств в Чикаго. В этой связи он вновь примерил на себя плащ борца с преступностью и предложил местным властям помощь. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Много убийств происходит в Чикаго. Ранены 22 человека, по меньшей мере четверо погибли. Почему губернатор Прицкер не зовет меня на помощь. Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом за один месяц, а за год он стал бы одним из самых безопасных. Вашингтон превратился из одного из наихудших в один из самых безопасных городов в США», - заявил Трамп.

По информации телеканала ABC7, который ссылается на данные полиции, за минувшие выходные в Чикаго в результате стрельбы погибли пять человек, а 28 получили ранения.

При этом Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Прицкера, обвиняя его в неспособности обеспечить безопасность в Чикаго и других городах.

Ранее KP.RU сообщил, что с бытовой безопасностью в США в принципе огромные проблемы, и далеко не только в Чикаго. Например, 19 июня неизвестный открыл стрельбу в одной из самых культовых американских локаций - в парке Таймс-сквер в Нью-Йорке.