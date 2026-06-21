Уолтц: США хотят, чтобы Иран заставил «Хезболлах» не бить по Израилю Фото: REUTERS.

Вашингтон в вопросе мира на Ближнем Востоке требует от Ирана оказать влияние на шиитское движение «Хезболлах», чтобы оно прекратило атаки на Израиль. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала CBS, не уточнивший, кто наносил первый удар, и какой ущерб понесли шииты от действий Израиля.

По словам Уолтца, если Иран не сможет контролировать «Хезболлах» и заставить его прекратить удары по Израилю, это будет «нарушением договоренностей между Вашингтоном и Тегераном». Уолтц также отметил, что у США есть различные варианты действий, включая возможность возобновления военных ударов по Ирану.

При этом постпред США при ООН не уточнил, есть ли такие же требования к Израилю, армия которого находится в Ливане и наносит ракетные удары по ливанским городам.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры между США и Ираном в Швейцарии были прерваны - иранцы ушли, отказавшись пожать руки американцам.