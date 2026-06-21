Fars: Переговоры США и Ирана в Швейцарии приостановлены Фото: Shutterstock.

Переговоры между США и Ираном в рамках четырехстороннего соглашения в Швейцарии, посвященные конфликту на Ближнем Востоке и работе Ормузского пролива, были приостановлены через 80 минут после начала. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным агентства, официальной причиной приостановки переговоров названо проведение консультаций внутри делегаций. Отметим, что иранские представители покинули место переговоров, отказавшись пожать руки американцам и сделать совместное фото.

Напомним, президент США Дональд Трамп в период проведения переговоров в Швейцарии в очередной раз пригрозил нанести новые, "еще более сокрушительные", удары по Ирану. На этот раз из-за Ливана. Вернее, из-за ударов Израиля по Ливану и нежелания Иерусалима поддерживать мирные инициативы в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп также заявил о готовности США "забрать" Ормузский пролив и самостоятельно устанавливать тарифы на проход судов.