Tasnim: Делегация Ирана покинула переговоры с США из-за высказываний Трампа Фото: REUTERS.

Иранская делегация досрочно завершила участие в переговорах в Швейцарии, выразив тем самым протест очередным агрессивным, угрожающим заявлениям Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на приближенный к дипмиссии источник.

Представитель делегации заявил журналистам, что продолжение переговоров невозможно без прекращения военных действий в Ливане. Эту информацию распространило гостелерадио Ирана IRIB. При этом США требуют того же, но у обеих сторон камень преткновения - Израиль.

Израильские войска продолжают наземную операцию в Ливане и наносят удары по ливанским городам при помощи ракет и БПЛА. В ответ шиитская организация «Хезболлах» бьет по израильской армии и городам, но войска на территорию Израиля не вводила. Теперь Иран хочет, чтобы Израиль остановил агрессию в регионе, а США - чтобы «Хезболлах» перестали бить по Израилю. Но не уточняют, должны ли ЦАХАЛ делать то же самое.

Ранее KP.RU сообщил, что иранская делегация отказалась пожать руки американским дипломатам после того, как Трамп снова пригрозил уничтожить Иран.