Tasnim: делегация Ирана отказалась пожимать руки и делать совместные фото с США

Американская делегация ждала иранских политиков на церемонии рукопожатия, но так и не дождалась их Фото: Shutterstock.

Представители иранской делегации отказались пожимать руки и делать совместные фотографии с чиновниками из США перед переговорами. Об этом информирует агентство Tasnim.

По данным агентства, все произошло на совместной фотосессии в Швейцарии, где проходил разговор двух государств о завершении войны. По традиции перед началом встречи обе стороны делают совместные снимки и общаются с прессой. Однако политики Ирана наотрез отказались взаимодействовать с американской делегацией до самого мероприятия.

Как отмечает Tasnim, чиновники из Штатов ждали своих коллег на церемонии рукопожатий, однако так и не увидели их.

Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран выставил новые условия для Вашингтона в вопросе открытия Ормузского пролива. Власти Ирана не разблокируют морской путь, пока США не добьется установления мира в Ливане.