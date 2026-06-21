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НовостиВ мире21 июня 2026 17:15

Трамп снова пригрозил уничтожить Иран, если тот закроет Ормузский пролив

Трамп назвал Иран «чертовой страной»
Сергей КУДРИН
Трамп снова пригрозил уничтожить Иран, если тот закроет Ормузский пролив

Трамп снова пригрозил уничтожить Иран, если тот закроет Ормузский пролив

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал все, чтобы сорвать переговоры с Ираном о мире на Ближнем Востоке. Он снова (уже даже сложно посчитать, в который раз) начал угрожать, что уничтожит Иран, и заодно оскорбил его и всех его жителей, назвав «чертовой страной». А причина, опять, в Ормузском проливе.

«Закроете его - и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», - заявил Трамп.

Напомним, что Вооруженные Силы Ирана снова закрыли Ормузский пролив после того, как Израиль открыто наплевал на мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном, и продолжил жестокие обстрелы и наземную операцию в Ливане. Протестуя агрессии ЦАХАЛ, Иран снова перекрыл Ормуз, и но первопричину Трамп, видимо, игнорирует.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже даже пытается втянуть Сирию в войну Израиля против Ливана.