Трамп снова пригрозил уничтожить Иран, если тот закроет Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал все, чтобы сорвать переговоры с Ираном о мире на Ближнем Востоке. Он снова (уже даже сложно посчитать, в который раз) начал угрожать, что уничтожит Иран, и заодно оскорбил его и всех его жителей, назвав «чертовой страной». А причина, опять, в Ормузском проливе.

«Закроете его - и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», - заявил Трамп.

Напомним, что Вооруженные Силы Ирана снова закрыли Ормузский пролив после того, как Израиль открыто наплевал на мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном, и продолжил жестокие обстрелы и наземную операцию в Ливане. Протестуя агрессии ЦАХАЛ, Иран снова перекрыл Ормуз, и но первопричину Трамп, видимо, игнорирует.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже даже пытается втянуть Сирию в войну Израиля против Ливана.