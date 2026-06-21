«Отставка Стармера объединяет»: Дмитриев иронично отреагировал на слова Трампа

Дмитриев прокомментировал слова Трампа об отставке премьера Британии Стармера, фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Возможная отставка премьер-министра Британии Кира Стармера объединяет всех, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на мнение президента США Дональда Трампа, считающего, что у Стармера нет будущего.

«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя заявление Трампа.

Десятого июня Дмитриев уже пошутил, что инопланетяне, вступив в контакт с человечеством, могли бы убедить британского премьера уйти в отставку. Правда, по мнению Дмитриева, им бы на это понадобилось не менее двух недель.

В субботу Telegraph сообщила, что соратники Стармера планируют его отставку, и он может объявить об этом в понедельник. В воскресенье министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг это.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп предрек скорую отставку Стармера из-за его провальной внешней и внутренней политики.