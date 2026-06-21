В Париже запретили употребление алкоголя на улице из-за аномальной жары, фото: freepik

В Париже ввели запрет на употребление алкоголя на улице из-за жаркой погоды, сообщает Valeurs Actuelles. Французские власти обратились к местным администрациям с просьбой установить такой запрет в регионах, где действует красный уровень погодной опасности.

«В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице начиная с утра воскресенья», - пишет издание.

В Париже в воскресенье ожидается до 38 градусов. Власти запретили употребление алкоголя из-за жары, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь.

При этом местный профсоюз рестораторов считает это решение запоздалым и откровенно неуместным, так как алкоголь уже приготовлен для фестиваля, его очень много в городе, и его все еще можно пить на террасах.

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