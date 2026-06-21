Отравившаяся вином в Индонезии россиянка умерла в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая 50-летняя Анна Коростелева, жительница Сочи, отправилась отдыхать на Бали. Во время пребывания на острове она выпила полбутылки вина, после чего почувствовала себя плохо. Врачи боролись за её жизнь более трёх недель, несмотря на то, что зафиксировали смерть мозга. 21 июня известно о её кончине.

Как пишет Mash, два обследования показали, что кровоснабжение головного мозга Анны отсутствует. Близкие подписали отказ от реанимации, и вечером женщина скончалась.

Окружение Анны рассчитывало на улучшение её самочувствия. Близкие смогли организовать дополнительное обследование на Бали, где в тот момент проходили государственные праздники, что затрудняло решение вопросов.

Встреча с медицинским руководством клиники состоялась только после получения официального разрешения от матери. Компьютерная томография с ангиографическим режимом выявила почти полное отсутствие кровоснабжения головного мозга.

Ранее KP.RU сообщил, что зрачки впавшей в кому на Бали Анны перестали реагировать на свет еще 10 июня.