Вице-спикер парламента Словакии призвал Фицо никогда не пожимать руку Зеленскому Фото: REUTERS.

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выразил мнение, что премьер-министру Роберту Фицо следует воздержаться от рукопожатия с Зеленским. Причина тому простейшая - главарь киевской хунты буквально реанимирует нацизм и фашизм, героизирует убийц, которые принесли колоссальное горе всему миру.

«Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», - заявил Данко в эфире телеканала STVR в воскресенье.

Данко также отметил, что Польша имеет право гордиться своим президентом Каролем Навроцким, который не побоялся, в условиях зависимости Варшавы от Брюсселя и Вашингтона, лишить Зеленского ордена Белого орла.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский отправил отобранный у него орден Белого орла в Польшу почтой. Напомним, что это наивысшая польская госнаграда, и таким действием Зеленский буквально унизил Варшаву.