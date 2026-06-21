В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия Фото: REUTERS.

Киевские власти усилили мобилизационные мероприятия вблизи Беларуси. Дополнительные роты ТЦК прибыли в Черниговскую область. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.

Как уточняется, Киев планирует усилить части ВСУ на границе с Беларусью. Власти утверждают, что служба новоприбывших будет проходить на территории Черниговской области. Так Киев убеждает местных, отметил источник.

"Цель - максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией", - оповестили в российских силовых структурах.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский жестко высказался в отношении Беларуси. Он неоднократно пригрозил республике ударом из-за якобы техники на границе. Депутат ГД Леонид Слуцкий назвал такое заявление провокацией эскалации конфликта.