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НовостиПолитика21 июня 2026 20:11

В Черниговскую область прибыли дополнительные роты ТЦК: Киев усиливает мобилизацию вблизи Беларуси

В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия
Алина КОЧНЕВА
В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия

В Черниговской области усилили мобилизационные мероприятия

Фото: REUTERS.

Киевские власти усилили мобилизационные мероприятия вблизи Беларуси. Дополнительные роты ТЦК прибыли в Черниговскую область. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.

Как уточняется, Киев планирует усилить части ВСУ на границе с Беларусью. Власти утверждают, что служба новоприбывших будет проходить на территории Черниговской области. Так Киев убеждает местных, отметил источник.

"Цель - максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией", - оповестили в российских силовых структурах.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский жестко высказался в отношении Беларуси. Он неоднократно пригрозил республике ударом из-за якобы техники на границе. Депутат ГД Леонид Слуцкий назвал такое заявление провокацией эскалации конфликта.