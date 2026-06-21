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НовостиВ мире21 июня 2026 20:31

"Они не стали защищать нас и весь мир": Трамп напал на Мелони из-за отсутствия поддержки в ситуации с Ираном

Трамп подверг критике Мелони из-за отсутствия поддержки в конфликте США с Ираном
Алина КОЧНЕВА
Трамп подверг критике Мелони из-за отсутствия поддержки в конфликте США с Ираном

Трамп подверг критике Мелони из-за отсутствия поддержки в конфликте США с Ираном

Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь нелестно высказался в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони. Президент США посетовал, что Рим не оказал Вашингтону поддержку в конфликте с Ираном. Соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал на странице в своей соцсети.

Американский лидер напомнил о больших тратах США на НАТО. Он подчеркнул, что Италия, несмотря на финансовую помощь Вашингтона, "даже не думает" о противодействии Ирану. Президент США назвал якобы очень серьезной угрозу со стороны Тегерана.

"Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо", - прокомментировал Дональд Трамп.

На днях президент США заявил, что Джорджа Мелони не сможет подружиться с Вашингтоном для повышения собственных рейтингов. По его словам, премьер Италии неблагодарна.