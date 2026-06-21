В Польше оценили возможные последствия конфликта Польши и Украины

Туск заявил, что стратегическая ошибка. которую совершили Навроцкий и Зеленский, может оказаться хуже преступления. Фото: REUTERS.

В Польше назвали конфликт, возникший между Киевом и Варшавой на фоне так называемой «войны орденов» стратегической ошибкой, последствия которой могут оказаться тяжелее, нежели последствия преступления. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Вовлечение в политический конфликт между политиками Польши и Украины — стратегическая ошибка. А в политике, как хорошо известно, ошибка хуже преступления», - написал Туск в социальной сети Х.

Туск заявил, что пытается минимизировать потенциальные потери от конфликта и подчеркнул, что происходящее может нанести урон как бизнесу, так и репутации обеих стран.

Ранее экс-президент Польши Бронислав Коморовский жестко раскритиковал нынешнее руководство Польши и Украины за разгорающийся дипломатический скандал. По его мнению, Навроцкий и Зеленский приложили максимум усилий, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям, сознательно реанимировав старые исторические обиды.

Тем временем эксперты считают, что после оскорбительной выходки Зеленского с отправкой Навроцкому по почте ордена Белого Орла Польша может просто бросить Украину и перестать оказывать Киеву помощь.