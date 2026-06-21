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НовостиВ мире21 июня 2026 20:53

"Все четыре стороны были довольны": в США описали ход переговоров по сделке с Ираном

Axios узнал, что США сочли всех участников переговоров довольными результатом
Алина КОЧНЕВА
В США назвали всех участников переговоров в Швейцарии довольными результатом. Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

В США назвали всех участников переговоров в Швейцарии довольными результатом. Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

В Швейцарии 21 июня состоялся первый раунд переговоров по мирной сделке между США и Ираном. На встрече также присутствовали дипломаты от Катара и Пакистана. В США сочли всех участников переговоров довольными результатом. Так со ссылкой на американского дипломата сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.

По его сведениям, первый этап переговоров создал условия для доверительных отношений. Американцы заявили о прогрессе в мирном урегулировании.

"Кажется, что все четыре стороны были довольны тем, как прошли переговоры сегодня. Посредники помогают обеим сторонам решать вопросы", - прокомментировал неназванный источник из США.

Однако негативные моменты на встрече тоже были. Иранская делегация досрочно завершила участие в переговорах, выразив протест очередным агрессивным заявлениям президента США Дональда Трампа. Тегеран снова напомнил, что он против боевых действий в Ливане.