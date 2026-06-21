Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 июня 2026 21:48

В США назвали американцев главными врагами самим себе: что означает инцидент на встрече в Швейцарии

Отставной подполковник Дэвис: Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса
Алина КОЧНЕВА
Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса

Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса

Фото: REUTERS.

В США отреагировали на инцидент в Швейцарии. Там 21 июня прошел первый раунд переговоров о мире между американцами и Ираном. Делегация от Тегерана досрочно покинула здание из-за провокационного поведения главы Белого дома Дональда Трампа. Вашингтон таким образом сам вставляет себе палки в колеса. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Он отметил, что делегация от Ирана приостановила переговоры сразу после негативного поста Дональда Трампа. Эксперт назвал американцев главными врагами самим себе.

"Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора", - прокомментировал Дэниел Дэвис.

Дональд Трамп в своем посте назвал Иран "чертовой страной". Он пригрозил уничтожением исламской республики. Причина вновь заключается в Ормузском проливе.