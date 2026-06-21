В США назвали американцев главными врагами самим себе: что означает инцидент на встрече в Швейцарии

Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса Фото: REUTERS.

В США отреагировали на инцидент в Швейцарии. Там 21 июня прошел первый раунд переговоров о мире между американцами и Ираном. Делегация от Тегерана досрочно покинула здание из-за провокационного поведения главы Белого дома Дональда Трампа. Вашингтон таким образом сам вставляет себе палки в колеса. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Он отметил, что делегация от Ирана приостановила переговоры сразу после негативного поста Дональда Трампа. Эксперт назвал американцев главными врагами самим себе.

"Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора", - прокомментировал Дэниел Дэвис.

Дональд Трамп в своем посте назвал Иран "чертовой страной". Он пригрозил уничтожением исламской республики. Причина вновь заключается в Ормузском проливе.