В РФ ожидают полномасштабного конфликта с Западом: в МИД назвали год возможного начала боевых действий

Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с РФ к 2030 году. Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Россия готовится к возможному боевому столкновению со странами Запада. НАТО и ЕС планируют полномасштабный конфликт к 2030 году. Так заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в диалоге с "Известиями".

По его словам, подготовка Запада к столкновению с Россией всё больше напоминает немецкий план "Барбаросса" против СССР. Действия схожи с нацистской стратегией.

"Их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", - заключил Александр Грушко.

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