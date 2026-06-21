Блогер Денчик с Крещатика умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ: его ролики смотрело около миллиона подписчиков

Украинский блогер Денчик умер после мобилизации в ВСУ Фото: REUTERS.

На Украине умер известный блогер Денис Опара. В Сети его знали как "Денчика с Крещатика". Его видео в Tiktok смотрело около миллиона подписчиков. Блогер умер после мобилизации в ВСУ. Сообщение о смерти появилось в соцсетях Дениса Опары.

Уточняется, что блогер скончался от двусторонней пневмонии. В феврале 2026 года его мобилизовали. Блогер успел принять присягу и сделать официальное заявление о будущей службе в рядах украинской армии.

"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех", - сказано в сообщении на страничках блогера.

Между тем киевские власти усиливают мобилизационные мероприятия вблизи Беларуси. Дополнительные роты из сотрудников ТЦК уже прибыли в Черниговскую область. Киев намерен усилить части ВСУ на границе с Беларусью.