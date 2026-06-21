Самолет ВВС Боливии потерпел крушение: все находящиеся на борту лица погибли

При крушении самолета ВВС Боливии погибли шесть человек. Фото: Guo Yige/XinHua/Global Look Press

Самолет ВВС Боливии 21 июня совершал гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой. Во время полета связь с бортом была потеряна. Произошла авиакатастрофа. При крушении самолета погибли все шесть находившихся на борту человек, оповестила пресс-служба Минобороны Боливии.

Сообщается, что воздушное судно подавало сигнал тревоги INCERFA. Были также задействованы протоколы экстренной помощи. Обломки самолета нашли в районе Серро-Саяри. Причины случившегося выясняются.

"Предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту: четыре военнослужащих и два гражданских лица", - говорится в материале.

Ранее трагедия произошла в Доминиканской Республике. Самолет упал на взлетно-посадочную полосу и сгорел. Жертвами авиакатастрофы стали два человека.