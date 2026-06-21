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НовостиПолитика21 июня 2026 23:31

В МИД заявили о дисбалансе сил в структуре ООН: новому генсеку предстоит устранить текущие ошибки

Дипломат Логвинов: новый генсек ООН должен устранить ошибки Гутерриша
Алина КОЧНЕВА
Новый генсек ООН должен устранить ошибки Гутерриша

Новый генсек ООН должен устранить ошибки Гутерриша

Фото: REUTERS.

В течение 2026 года проходят выборы нового генсека ООН. Ему предстоит ликвидировать ошибки команды текущего секретаря Антониу Гутерриша. Новый генсек должен устранить засилье западников в структуре. На это указал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

Дипломат объяснил, что предвзятые подходы не позволяют чиновникам в ООН посредничать при решении конфликтов. Они не могут рассчитывать на доверие, уточнил он.

"Судите сами: первый заместитель генсекретаря - с британским паспортом, заместители по вопросам политики и по гуманитарным вопросам - британцы, по политическим вопросам - американка, по миротворчеству - французский гражданин. Подобный дисбаланс неизбежно сказывается на том, к чьим голосам секретариат прислушивается, а чьи игнорирует", - поделился проблемным вопросом Кирилл Логвинов.

В ООН между тем отреагировали на исключение Киевом русского языка из перечня подлежащих защите на территории Украины. Представитель генсека Стефан Дюжаррик публично поддержал языковое и культурное разнообразие.