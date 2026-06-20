В ООН выступили в поддержку языкового разнообразия после закона на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев официально исключил русский язык из перечня подлежащих защите на территории Украины. В стране больше не будут применять к нему положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. На этом фоне выступил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он публично поддержал языковое разнообразие. Комментарии представителя генсека ООН прозвучали 19 июня во время брифинга для СМИ.

Стефан Дюжаррик призвал к свободе использования языков в разных странах. Он сообщил, что в ООН сохраняют "принципиальную веру" в культурное сохранение. Эта область должна оставаться свободной, констатировал представитель генсека ООН.

"Разнообразие языков и культур в любой стране - это то, что следует поддерживать", - подытожил Стефан Дюжаррик.

Тем временем Одесский театр "Маски" регулярно выплачивает штрафы за использование в спектаклях русского языка. При этом руководство не переводит труппу на исключительно украинскую речь. В марте 2026 года театр оштрафовали на более чем 27 тысяч рублей. К настоящему моменту на подходе еще несколько якобы нарушений языкового законодательства. Против театра составили уже четыре протокола. В здании нашли три вывески на русском языке. Кроме того, сотрудник театра общался с посетителем на русском. То же касается постов в соцсетях. Они не были переведены на украинский.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на закон о запрете русского языка. По словам министра, хозяин Белого дома удивился, когда об этом узнал. На Украине к настоящему моменту принят закон, запрещающий не только русский язык, но и каноническую православную церковь. Сергей Лавров отметил, что американским коллегам будет полезно лишний раз ознакомиться с фактами. Они демонстрируют сущность киевского режима. Как утверждает министр, таких фактов множество.

Между тем на Украине готовится захват православной святыни. Целью стал Свято-Троицкий храм канонической УПЦ. Он находится в городе Кременчуг Полтавской области. Киев уже планирует осуществить "фактический захват" Свято-Троицкого храма УПЦ.