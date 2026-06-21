Зеленский предрек Навроцкому плохой конец из-за слов в адрес Украины Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого после решения лишить бывшего комика ордена Белого орла. Нелегитимный украинский лидер считает, что такой шаг может обернуться политику плохим концом. Об этом Зеленский заявил в интервью ТСН.

Бывший комик утверждает, что Кароль Навроцкий якобы не учитывает польско-украинские отношения при принятии решений. Он заявил о якобы разжигании Варшавой ненависти к украинцам.

"А Кароль, Кароль - это не должность его, это его имя. Верно? Ну, все-таки у него ведь не монархия, а демократия", - прокомментировал Зеленский.

Глава киевского режима вернул президенту Польши отобранный орден Белого Орла по почте. Зеленский получил эту награду в 2023 году. Несколько дней назад он ее лишился.