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НовостиПолитика21 июня 2026 23:54

Турция работает над созданием условий для переговоров по Украине: что известно о возможных контактах по конфликту

РИАН: предпосылок для возобновления контактов по Украине в Турции нет
Алина КОЧНЕВА
Предпосылок для возобновления контактов по Украине в Турции нет

Предпосылок для возобновления контактов по Украине в Турции нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турецкие власти готовы принять в стране новый раунд переговоров по киевскому кризису. Однако в настоящий момент предпосылок для возобновления контактов по Украине нет. Так сообщил источник в турецком правительстве в диалоге с РИА Новости.

По данным собеседника агентства, Анкара продолжает работу над созданием условий для дальнейших мирных контактов. Страна в этом заинтересована.

"На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается", - резюмировал источник.

Как вновь подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, Москва добивается реализации своих целей в конфликте на Украине. РФ не будет дожидаться выполнения договоренностей Анкориджа. Страна ждет победы, добавил Юрий Ушаков.