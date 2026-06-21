Россия будет добиваться в конфликте на Украине реализации собственных целей, не дожидаясь выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет добиваться в конфликте на Украине реализации собственных целей, не дожидаясь выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», - сказал Ушаков ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он добавил, что все заявления, сделанные в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основывались и продолжают основываются на принципиальной позиции Москвы по украинскому кризису. Ушаков подтвердил, что в Анкоридже были достигнуты договоренности по возможному варианту завершения конфликта. Однако, по его мнению, сегодня этих договоренностей придерживается лишь одна из сторон. Другая же «судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути». Тем самым, очевидно, имелось в виду, что США в отличие от России отошли от согласованной позиции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ушаков также подчеркнул, что западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение РФ, и посоветовал им внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед.

Слова помощника президента РФ могут свидетельствовать об определенном разочаровании в Москве непоследовательными действиями главы американской администрации Дональда Трампа. Во время саммита на Аляске в августе прошлого года родилось понятие «дух Анкориджа», которое подразумевало достигнутое взаимопонимание между лидерами двух стран по ситуации вокруг Украины.

О конкретных шагах по выходу на мирные договоренности не сообщалось. Однако, по утечкам в американских СМИ и заявлениям официальных лиц на Западе, можно было понять, что речь шла о полном выводе ВСУ с территории Донбасса и заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения в других регионах. Причем это принципиальное предложение исходило от американской стороны и было принято Россией.

Понятие «дух Анкориджа» подразумевало достигнутое взаимопонимание между лидерами двух стран по ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS.

В Москве ожидали, что глава Белого дома окажет влияние на Киев с целью достижения итогового соглашения о мире. Однако буквально через несколько дней после встречи на Аляске в Вашингтоне высадился десант из представителей руководства Евросоюза и глав некоторых государств-членов ЕС. Они в один голос убеждали Трампа не выполнять достигнутые в Анкоридже договоренности, заверив его, что сделают все возможное, чтобы помочь Зеленскому и компании продолжать войну.

В итоге Трамп, по некоторым данным, взял паузу на несколько месяцев, устранившись от роли активного посредника, разруливавшего кризисную ситуацию. Да, минувшей зимой российскую столицу дважды посещали спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, они встречались в Кремле с Владимиром Путиным и членами руководства РФ. Но никакого осязаемого результата за этим не последовало, в Киеве Уиткофф с Кушнером так и не появились. Да и сам Трамп, похоже, охладел к Украине, наконец осознав, что «за 24 часа», как он собирался, мира там не установить. А ждать переменчивый Дональд не привык и обрушился на Иран со всей «эпической яростью», как в Вашингтоне окрестили эту операцию. Но и там Трамп благополучно застрял и теперь пытается выбраться из омута, которым стал для него Ормузский пролив.

В Европе, между тем, времени не теряли, накачивая Киев деньгами и оружием. После массированных налетов украинских дронов, в том числе откровенно террористических атак в Старобельске и в Брянской области (в обоих случаях целями стали дети и подростки), брюссельские еврократы вдруг стали убеждать себя в том, что Украина побеждает. Действительно ли они так считают или, как всегда, блефуют, неизвестно, но убедить в этом Трампа, похоже, сумели. На недавнем саммите G7 во Франции президент США подписал заявление, в котором говорится о поддержке Украины и о том, что ситуация на поле боя меняется в ее пользу.

Понятно, что говорить о беспристрастном посредничестве в этом случае уже не приходится. «Дух Анкориджа» из Дональда Трампа выветрился, чему и стало свидетельством заявление Юрия Ушакова.